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المتحدث باسم الأونروا: أصيب 101 من موظفينا ولم يسبق في تاريخ الأمم المتحدة أن أصيب هذا العدد في شهر (الجزيرة)

Lebanon 24
14-11-2023 | 05:40
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