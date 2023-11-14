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"الصحة العالمية": من الصعب للغاية إخلاء مستشفى الشفاء في غزة الذي يضم 700 مريض

Lebanon 24
14-11-2023 | 06:32
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