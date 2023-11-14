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لبنان 24: تجدد القصف على قرية طيرحرفا وللمرة الثانية يقوم العدو بقصف المنزلين اللذين اصيبا بالقصف قبل قليل

Lebanon 24
14-11-2023 | 06:34
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