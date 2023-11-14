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القناة 14 الإسرائيلية عن رئيس بلدية عسقلان: "حماس" لا تزال لديها القدرة على إطلاق الصواريخ على المدينة ويجب ألا يخدعنا الصمت

Lebanon 24
14-11-2023 | 06:49
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