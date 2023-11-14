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ميقاتي: نجدد تأكيد تمسك لبنان ببقاء قوات اليونيفيل في الجنوب وبعدم المس بالمهام وقواعد العمل التي انيطت بها والذي تنفذه بالتعاون مع الجيش

Lebanon 24
14-11-2023 | 07:22
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ميقاتي التقى قائد"اليونيفيل": لبنان يتمسك ببقائها في الجنوب وبعدم المس بالمهام وقواعد العمل التي انيطت بها
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14/11/2023 18:19:05 Lebanon 24 Lebanon 24
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14/11/2023 18:19:05 Lebanon 24 Lebanon 24
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