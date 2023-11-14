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قصف صاروخي من قبل المقاومة على موقع رويسات العلم داخل مزارع شبعا

Lebanon 24
14-11-2023 | 08:23
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14/11/2023 18:20:13 Lebanon 24 Lebanon 24
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