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‏سقوط عدد من القذائف المدفعية على الأطراف الجنوبية لبلدة ‌حولا⁩ بالتزامن مع رشقات رشاشة يطلقها العدو عند الحدود الشرقية للبلدة

Lebanon 24
14-11-2023 | 08:45
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