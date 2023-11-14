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صافرات الإنذار تدوي في "تل أبيب" وعدد كبير من المستوطنات وسط فلسطين المحتلة، بعد إطلاق رشـ.ـقة صـ.ـاروخية ثقيلة من غـ.ـزة

Lebanon 24
14-11-2023 | 10:19
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