Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الصحة الفلسطينية: إرتفاع عدد الشهداء منذ بدء الحرب في غزة إلى 11320 بينهم 4630 طفلا

Lebanon 24
14-11-2023 | 12:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الصحة" الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 11240 شهيداً بينهم 4630 طفلاً
lebanon 24
14/11/2023 21:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: إرتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 9
lebanon 24
14/11/2023 21:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: إرتفاع عدد الشهداء إلى 8 والجرحى إلى أكثر من 14 جراء الاقتحام الإسرائيلي لجنين
lebanon 24
14/11/2023 21:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: 9770 شهيدا منذ بدء الحرب على غزة بينهم 4800 طفلا (الجزيرة)
lebanon 24
14/11/2023 21:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:48 | 2023-11-14
13:44 | 2023-11-14
13:35 | 2023-11-14
13:21 | 2023-11-14
13:16 | 2023-11-14
13:16 | 2023-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24