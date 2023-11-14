Advertisement

أخبار عاجلة

حزب "تقدم" العراقي يردّ على تجميد عضوية الحلبوسي باستقالة 3 وزراء وتعليق المشاركة في مجلس النواب

Lebanon 24
14-11-2023 | 13:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر إسرائيلي لـ"ABC": مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي يعقد اجتماعا مساء اليوم لبحث صفقة الرهائن
lebanon 24
14/11/2023 23:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": لا موعد جديدا بعد لجلسة مجلس الوزراء بعد ارجائها اليوم لعدم اكتمال النصاب
lebanon 24
14/11/2023 23:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب الأميركي يوجّه "اللوم" لرشيدة طليب... هذا ما يعنيه هذا القرار
lebanon 24
14/11/2023 23:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24
اتهموها بالترويج "لروايات كاذبة"... مجلس النواب الأميركي يوجه اللوم للنائبة الفلسطينية
lebanon 24
14/11/2023 23:32:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:20 | 2023-11-14
16:13 | 2023-11-14
16:12 | 2023-11-14
16:00 | 2023-11-14
15:55 | 2023-11-14
15:40 | 2023-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24