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"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ يُلقي قنابل مضيئة فوق الناقورة وأطرافها مع قصف مدفعيّ على المنطقة
Lebanon 24
14-11-2023
|
13:21
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