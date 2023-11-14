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الجيش الإسرائيلي: منظومة الدفاع الجوي "آرو" تعترض صاروخاً في منطقة البحر الأحمر

Lebanon 24
14-11-2023 | 13:35
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