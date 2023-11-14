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العاهل الأردني في مقال في "واشنطن بوست": قيادة إسرائيل لا ترغب في السلام ولن تكون قادرة على توفير الأمن لشعبها

Lebanon 24
14-11-2023 | 14:31
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