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أ ف ب: عائلات الرهائن لدى حماس تُطالب حكومة إسرائيل باتفاق هذا المساء للإفراج عنهم

Lebanon 24
14-11-2023 | 15:04
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