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مفوض الأونروا: عملياتنا الإنسانية في غزة على وشك التوقف بسبب نفاد الوقود

Lebanon 24
14-11-2023 | 15:40
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