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مفوض الأونروا: عملياتنا الإنسانية في غزة على وشك التوقف بسبب نفاد الوقود
Lebanon 24
14-11-2023
|
15:40
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