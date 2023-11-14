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قصف مدفعي إسرائيلي استهدف ريف درعا الغربي في سوريا والأضرار اقتصرت على الماديات (الميادين)

Lebanon 24
14-11-2023 | 16:20
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