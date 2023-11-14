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مدير مستشفى الحريري في لبنان لـ"AWP": لدينا مخزون يكفي 10 أيام في حال اندلاع حرب مع إسرائيل (الحدث)

Lebanon 24
14-11-2023 | 16:30
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