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"أكسيوس": إسرائيل تعتزم السماح لشاحنات وكالة "أونروا" بالتزود بالوقود عند معبر رفح

Lebanon 24
14-11-2023 | 16:41
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