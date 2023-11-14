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"رويترز" عن مصدر إغاثي: إسرائيل توافق على إدخال 24 ألف لتر من الديزل للشاحنات المستخدمة في عمليات الأمم المتحدة في غزّة

Lebanon 24
14-11-2023 | 17:27
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