Advertisement

أخبار عاجلة

غالانت خلال لقائه رؤساء المجالس المحلية في غلاف غزة: يتعين عليكم الاستعداد لفترة عام من الحرب

Lebanon 24
14-11-2023 | 18:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
للراغبين في السفر خلال الفترة الراهنة.. اليكم هذا الخبر!
lebanon 24
15/11/2023 07:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24
غانتس يحذر من أي تحرّك سياسي محتمل للإطاحة بنتنياهو خلال الحرب
lebanon 24
15/11/2023 07:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إذا وقعت الحرب... لبنان غير قادر على الصمود مدنيًا لفترة طويلة!
lebanon 24
15/11/2023 07:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24
منذ بدء الحرب في غزة.. شركة أميركية جمعت مبلغا خياليا خلال شهر
lebanon 24
15/11/2023 07:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:11 | 2023-11-15
00:09 | 2023-11-15
23:51 | 2023-11-14
23:28 | 2023-11-14
23:22 | 2023-11-14
23:21 | 2023-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24