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نتنياهو ردا على رئيس الوزراء الكندي: إسرائيل تفتح المعابر الإنسانية وحماس تمنع المدنيين من الخروج تحت تهديد السلاح (الجزيرة)

Lebanon 24
15-11-2023 | 00:46
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