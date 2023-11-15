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إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة: الإدارة الأميركية لديها أسئلة ومخاوف تثيرها معنا لكنها تتفهم ما نقوم به (الجزيرة)

Lebanon 24
15-11-2023 | 01:14
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