إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة: الإدارة الأميركية لديها أسئلة ومخاوف تثيرها معنا لكنها تتفهم ما نقوم به (الجزيرة)

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