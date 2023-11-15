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وزارة الأمن القومي الإسرائيلية: إصدار 31 ألف رخصة سلاح خاص منذ بدء الحرب على غزة والطلبات تجاوزت 236 ألفا

Lebanon 24
15-11-2023 | 02:17
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