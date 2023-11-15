Advertisement

أخبار عاجلة

المنسق الأممي للإغاثة: المستشفيات لا يجب أن تكون ليست ساحات للقتال

Lebanon 24
15-11-2023 | 04:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المنسق الأممي للإغاثة: العالم يفشل في تلبية أبسط الاحتياجات لسكان غزة (الشرق)
lebanon 24
15/11/2023 12:46:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني لـ"الحدث": ليست لدينا القدرة على إخلاء المستشفيات التي حذرتها إسرائيل
lebanon 24
15/11/2023 12:46:42 Lebanon 24 Lebanon 24
المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط: القصف الجوي على قطاع غزة كان أثره مروعا
lebanon 24
15/11/2023 12:46:42 Lebanon 24 Lebanon 24
المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط: نشهد كارثة إنسانية هائلة تصنع أمام أعيننا (الجزيرة)
lebanon 24
15/11/2023 12:46:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:31 | 2023-11-15
05:27 | 2023-11-15
05:22 | 2023-11-15
05:18 | 2023-11-15
05:13 | 2023-11-15
05:10 | 2023-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24