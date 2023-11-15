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تجدد القصف المعاد على عدد من المناطق في القطاع الغربي (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
15-11-2023 | 04:45
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