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"لبنان 24": سقوط 5 قذائف بالقرب من مركز الكتيبة الإيطالية لليونيفيل في شمع في القطاع الغربي

Lebanon 24
15-11-2023 | 04:51
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