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الرئيس الفلسطيني: ما يرتكبه الاحتلال في غزة عار على جبين من يدعمون العدوان ويوفرون له الغطاء السياسي والعسكري

Lebanon 24
15-11-2023 | 05:27
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