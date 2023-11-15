Advertisement

أخبار عاجلة

إستطلاع لـ"رويترز"/"إبسوس": تراجع الدعم الشعبي في الولايات المتحدة لحرب إسرائيل على "حماس" (سكاي نيوز)

Lebanon 24
15-11-2023 | 06:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة "تشجع" إسرائيل على "قتل" الفلسطينيين (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
15/11/2023 15:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة تصوّت بحقّ النقض "الفيتو" ضدّ مشروع قرار برازيلي يُدين الحرب بين إسرائيل وحماس
lebanon 24
15/11/2023 15:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: "حماس" فقدت السيطرة على غزة ومقاتلوها يفرّون نحو الجنوب (سكاي نيوز)
lebanon 24
15/11/2023 15:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: البيان الختامي للقمة العربية ـ الإسلامية يرفض توصيف "هذه الحرب الانتقامية بأنها دفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
15/11/2023 15:10:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:07 | 2023-11-15
08:07 | 2023-11-15
08:07 | 2023-11-15
08:03 | 2023-11-15
07:59 | 2023-11-15
07:52 | 2023-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24