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رئيس الوزراء الإسباني: ندعو إسرائيل إلى وقف القتل الأعمى للفلسطينيين في غزة
Lebanon 24
15-11-2023
|
06:26
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