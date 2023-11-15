Advertisement

أخبار عاجلة

المدير العام للمستشفيات بقطاع غزة: الاحتلال طرد الأطفال والمرضى من مستشفى الرنتيسي

Lebanon 24
15-11-2023 | 06:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الفصائل الفلسطينية: نرفض ادعاءات الناطق باسم جيش الاحتلال بشأن مستشفى الرنتيسي الذي قدم رواية كاذبة وركيكة
lebanon 24
15/11/2023 15:11:08 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام لوزارة الصحة بغزة للجزيرة: نحو 200 عائلة في محيط مستشفى الشفاء لا يمكنها التحرك من منازلها
lebanon 24
15/11/2023 15:11:08 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر: نشعر بالصدمة والفزع من الصور والتقارير الواردة من مستشفى الشفاء بغزة (الجزيرة)
lebanon 24
15/11/2023 15:11:08 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم صحة غزة: استهداف إسرائيلي مباشر لمستشفى الرنتيسي التخصصي "لعلاج سرطان الأطفال"
lebanon 24
15/11/2023 15:11:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:11 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2023-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:07 | 2023-11-15
08:07 | 2023-11-15
08:07 | 2023-11-15
08:03 | 2023-11-15
07:59 | 2023-11-15
07:52 | 2023-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24