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سرايا القدس: قصفنا بقذائف "الهاون" حشودا للعدو في تلة المدفعية شمال قطاع غزة وأوقعنا بينهم إصابات مباشرة

Lebanon 24
15-11-2023 | 06:51
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