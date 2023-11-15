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حركة الجهاد الاسلامي تُعلن "إسقاط طائرة اسرائيلية مسيّرة" في قطاع غزة

Lebanon 24
15-11-2023 | 06:53
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