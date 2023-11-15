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الرئاسة التركية: إردوغان أبلغ رئيسة وزراء إيطاليا أن أنقرة تعمل على ضمان معاقبة إسرائيل في المحاكم الدولية

Lebanon 24
15-11-2023 | 09:00
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