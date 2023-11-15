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مدير منظمة الصحة العالمية: الحاجة الملحة في غزة الآن هي لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات والوقود والكهرباء

Lebanon 24
15-11-2023 | 09:28
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