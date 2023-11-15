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غريفيث: الوقود أهم ما يجب أن تركز عليه جهود إيصال المساعدات إلى غزة للحاجة الملحة إليه داخل القطاع

Lebanon 24
15-11-2023 | 09:53
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