Advertisement

أخبار عاجلة

مراسل العربية من داخل مجمع الشفاء الطبي: الجيش الإسرائيلي ينسحب الآن من المستشفى

Lebanon 24
15-11-2023 | 10:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يقول إنه ينفذ عملية دقيقة ومحددة ضد حماس في مجمع الشفاء الطبي (العربية)
lebanon 24
15/11/2023 19:25:04 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: الجيش الإسرائيلي اقتحم مجمع الشفاء الطبي في غزة وبدأ عمليات تفتيش
lebanon 24
15/11/2023 19:25:04 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: الجيش الإسرائيلي أبعد الصحفيين عن مستشفى الشفاء ويستعد لعملية كبيرة داخله
lebanon 24
15/11/2023 19:25:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الجهة الشرقية من مجمع الشفاء مفتوحة لمن يريد المغادرة (العربية)
lebanon 24
15/11/2023 19:25:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:22 | 2023-11-15
12:21 | 2023-11-15
12:20 | 2023-11-15
12:15 | 2023-11-15
12:09 | 2023-11-15
12:08 | 2023-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24