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أخبار عاجلة

أنباء عن محاولة للتصويت في مجلس الأمن لاحقا على مسودة قرار يدعو لهدن إنسانية مطوّلة عاجلة في غزة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
15-11-2023 | 10:26
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