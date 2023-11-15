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مريضة بحاجة ماسة ل٣ وحدات دم O negative. للتبرع في مستشفى الشيخ راغب حرب النبطية او التواصل على الرقم 03031975 والنقل مؤمن في الجنوب او من بيروت

Lebanon 24
15-11-2023 | 10:47
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مريض في مستشفى المعونات - جبيل بحاجة ماسة إلى وحدات دم من فئة A-... للتبرع، التواصل على الأرقام: 03310713\03741192\038005102 (النقل مؤمن)
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