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مكتب الإعلام الحكومي بغزة: نحن على أعتاب جريمة جديدة بالإعلان عن وقف الاتصالات غدا بسبب نقص الوقود

Lebanon 24
15-11-2023 | 11:48
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