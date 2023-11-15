Advertisement

أخبار عاجلة

ماكرون: ينبغي العمل على إيجاد حل سياسي للوضع في غزة

Lebanon 24
15-11-2023 | 11:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عاهل الأردن: يجب العمل لإيجاد أفق سياسي يضمن تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين (الشرق)
lebanon 24
15/11/2023 21:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: علينا العملُ معاً لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات لإخواننا في غزة واطلاق مسار سياسي جدّي وفعّال يدفع باتجاه حل عادل وشامل ودائم لقضيتنا المحورية
lebanon 24
15/11/2023 21:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: يجب العمل على التهدئة بما يتيح المجال أمام فتح المسار السياسي وصولا إلى حل الدولتين
lebanon 24
15/11/2023 21:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: قطر ستواصل مساهمتها الفعالة لإيجاد مخرج يحقن دماء الفلسطينيين ويضمن حلاً سياسياً مستداماً
lebanon 24
15/11/2023 21:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:50 | 2023-11-15
13:38 | 2023-11-15
13:34 | 2023-11-15
13:25 | 2023-11-15
13:22 | 2023-11-15
13:20 | 2023-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24