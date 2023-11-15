21
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
7
o
بشري
21
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
ماكرون: ينبغي العمل على إيجاد حل سياسي للوضع في غزة
Lebanon 24
15-11-2023
|
11:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عاهل الأردن: يجب العمل لإيجاد أفق سياسي يضمن تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين (الشرق)
Lebanon 24
عاهل الأردن: يجب العمل لإيجاد أفق سياسي يضمن تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين (الشرق)
15/11/2023 21:22:57
15/11/2023 21:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: علينا العملُ معاً لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات لإخواننا في غزة واطلاق مسار سياسي جدّي وفعّال يدفع باتجاه حل عادل وشامل ودائم لقضيتنا المحورية
Lebanon 24
ميقاتي: علينا العملُ معاً لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات لإخواننا في غزة واطلاق مسار سياسي جدّي وفعّال يدفع باتجاه حل عادل وشامل ودائم لقضيتنا المحورية
15/11/2023 21:22:57
15/11/2023 21:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسة المصرية: يجب العمل على التهدئة بما يتيح المجال أمام فتح المسار السياسي وصولا إلى حل الدولتين
Lebanon 24
الرئاسة المصرية: يجب العمل على التهدئة بما يتيح المجال أمام فتح المسار السياسي وصولا إلى حل الدولتين
15/11/2023 21:22:57
15/11/2023 21:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية القطرية: قطر ستواصل مساهمتها الفعالة لإيجاد مخرج يحقن دماء الفلسطينيين ويضمن حلاً سياسياً مستداماً
Lebanon 24
الخارجية القطرية: قطر ستواصل مساهمتها الفعالة لإيجاد مخرج يحقن دماء الفلسطينيين ويضمن حلاً سياسياً مستداماً
15/11/2023 21:22:57
15/11/2023 21:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
توقيف سوريّ... ما عُثر عليه داخل منزله خطير (فيديو)
Lebanon 24
توقيف سوريّ... ما عُثر عليه داخل منزله خطير (فيديو)
14:23 | 2023-11-14
14/11/2023 02:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شابة تُثير ضجة... هل هي حبيبة فنان لبنانيّ شهير أم تزوجت من زوج ماغي بو غصن؟
Lebanon 24
ممثلة شابة تُثير ضجة... هل هي حبيبة فنان لبنانيّ شهير أم تزوجت من زوج ماغي بو غصن؟
15:30 | 2023-11-14
14/11/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الـ 2024.. هذا البرج سيكون محظوظاً
Lebanon 24
في الـ 2024.. هذا البرج سيكون محظوظاً
00:30 | 2023-11-15
15/11/2023 12:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل... فيروس "مميت" وشديد العدوى ينتشر في لبنان وهذه البلدان
Lebanon 24
تحذير عاجل... فيروس "مميت" وشديد العدوى ينتشر في لبنان وهذه البلدان
09:12 | 2023-11-15
15/11/2023 09:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا للعاصفة الأولى لهذا الموسم.. أمطار طوفانية وثلوج في هذا الموعد
Lebanon 24
استعدوا للعاصفة الأولى لهذا الموسم.. أمطار طوفانية وثلوج في هذا الموعد
02:22 | 2023-11-15
15/11/2023 02:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:50 | 2023-11-15
وزارة الصحة الفلسطينية تنفي وجود أي أسلحة في مستشفى الشفاء بغزة (العربية)
13:38 | 2023-11-15
وزارة الصحة في غزة: الجيش الاسرائيلي اعتقل اثنين من الطواقم الصحية الهندسية في مجمع الشفاء الطبي
13:34 | 2023-11-15
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على مركز قيادة وأسلحة بمستشفى الشفاء (الشرق)
13:25 | 2023-11-15
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قمنا بإدارة العديد من الاتصالات لإخراج المرضى ووجدنا زياً خاصاً بـ"حماس" في مستشفى الشفاء
13:22 | 2023-11-15
الجيش الإسرائيلي: قوات الجيش تواصل عملياتها في غزة ونقوم بتطهير منطقة مستشفى الشفاء (الجزيرة)
13:20 | 2023-11-15
نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي لـ"الجزيرة": إسرائيل تماطل بشأن صفقة الأسرى وتحاول كسب الوقت
فيديو
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
03:31 | 2023-11-15
15/11/2023 21:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:32 | 2023-11-14
15/11/2023 21:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتكرر سيناريو 2006؟ هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف للبنان ولـ "الحزب" (فيديو)
Lebanon 24
هل يتكرر سيناريو 2006؟ هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف للبنان ولـ "الحزب" (فيديو)
23:20 | 2023-11-13
15/11/2023 21:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24