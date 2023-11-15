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مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: رهينة من بين الموجودين لدى "حماس" أنجبت طفلا في قطاع غزة (أ.ف.ب)
Lebanon 24
15-11-2023
|
12:35
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