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كتائب القسام: استهدفنا حفاراً عسكرياً ترافقه قوة من الجيش الاسرائيلي شرق جحر الديك في غزة وسقوط أفراد القوة بين قتيل وجريح

Lebanon 24
15-11-2023 | 12:57
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