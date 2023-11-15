Advertisement

أخبار عاجلة

سرايا القدس: قصفنا التجمعات العسكرية للعدو في محيط جامعة الأزهر ومنتجع النور بغزة برشقة صاروخية

Lebanon 24
15-11-2023 | 13:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سرايا القدس: قصفنا موقع العين الثالثة في غلاف غزة برشقة صاروخية (الجزيرة)
lebanon 24
15/11/2023 23:13:35 Lebanon 24 Lebanon 24
سرايا القدس: استهدفنا حشود العدو العسكرية في كيبوتس صوفا برشقة صاروخية (الجزيرة)
lebanon 24
15/11/2023 23:13:35 Lebanon 24 Lebanon 24
سرايا القدس: قصفنا نير عام في غلاف غزة برشقة صاروخية
lebanon 24
15/11/2023 23:13:35 Lebanon 24 Lebanon 24
سرايا القدس: قصفنا بقذائف "الهاون" حشودا للعدو في تلة المدفعية شمال قطاع غزة وأوقعنا بينهم إصابات مباشرة
lebanon 24
15/11/2023 23:13:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:11 | 2023-11-15
15:11 | 2023-11-15
15:09 | 2023-11-15
14:58 | 2023-11-15
14:50 | 2023-11-15
14:40 | 2023-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24