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وزارة الصحة الفلسطينية تنفي وجود أي أسلحة في مستشفى الشفاء بغزة (العربية)

Lebanon 24
15-11-2023 | 13:50
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