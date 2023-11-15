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ريفي: العالم لا يحتمل أسبوعين إضافيين من مشاهد الحرب وردة فعل اسرائيل غير واعية إذ ارتكبت جرائم ضد الانسانية وأخطأت جداً بأفعالها

Lebanon 24
15-11-2023 | 14:58
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