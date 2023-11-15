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"أن. بي. سي" عن مسؤول أميركي: حكومة نتنياهو تريد تجريف شمال غزة وإنشاء منطقة أمنية عازلة وهو ما يعني ضم أراض فلسطينية

Lebanon 24
15-11-2023 | 16:23
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