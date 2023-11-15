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أخبار عاجلة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مخطط الحكومة الإسرائيلية الحالية الاستمرار في تهجير الشعب الفلسطيني
Lebanon 24
15-11-2023
|
16:52
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