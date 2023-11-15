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قائد القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي: أجرينا الليلة عملية في مستشفى الشفاء

Lebanon 24
15-11-2023 | 17:27
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