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مندوب الصين: على إسرائيل وقف العمليات العسكرية ضد المنشآت المدنية بما فيها المستشفيات

Lebanon 24
15-11-2023 | 17:44
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