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المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى ل"الميادين": أجرينا عدداً من عمليات الولادة المبكرة بسبب القصف الشديد

Lebanon 24
15-11-2023 | 18:40
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